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Рома предложила одному из тренеров АПЛ возглавить клуб - СМИ
Нуну Эшпириту Санту заинтересовал итальянский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" сделала предложение главному тренеру "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту возглавить римский клуб. Об этом сообщает издание Relevo.
По данным источника, руководство "волков" связалось с 51-летним португальским специалистом и предложило ему двухлетний контракт.
На данный момент ответ Нуну на это предложение неизвестен.
Напомним, "Рому" возглавляет Клаудио Раньери. Однако, по завершении сезона он покинет тренерскую должность.
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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