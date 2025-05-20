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Рома предложила одному из тренеров АПЛ возглавить клуб - СМИ

Италия
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Нуну Эшпириту Санту заинтересовал итальянский клуб

Рома предложила одному из тренеров АПЛ возглавить клуб - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" сделала предложение главному тренеру "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту возглавить римский клуб. Об этом сообщает издание Relevo.

По данным источника, руководство "волков" связалось с 51-летним португальским специалистом и предложило ему двухлетний контракт.

На данный момент ответ Нуну на это предложение неизвестен.

Напомним, "Рому" возглавляет Клаудио Раньери. Однако, по завершении сезона он покинет тренерскую должность.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Рома (Италия)
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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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