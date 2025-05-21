Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер рассматривает возможность трансфера звездного защитника лондонского клуба
Опережает конкурентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, итальянский гранд "Интер" сейчас является фаворитом в борьбе за подписание защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, опережая "Манчестер Юнайтед", который также претендует на подписание 24-летнего футболиста.
Ожидается, что Гехи покинет лондонский клуб после завершения сезона. Его контракт рассчитан до июня 2026 года, однако продлевать соглашение игрок не планирует. "Кристал Пэлас" не хочет рисковать и потерять защитника бесплатно в следующем году, поэтому клуб вынужден будет продать его уже этим летом.
На фоне этого интерес к Гехи проявляют сразу несколько клубов. В то же время трансферная цена игрока снижается и сейчас составляет около 45 миллионов евро. И несмотря на активность "Манчестер Юнайтед", именно "Интер" сейчас находится во главе списка претендентов на англичанина.
Гехи рассматривается как потенциальная замена для Янна Биссека, который может быть продан с большой прибылью этим летом. В частности, интерес к нему проявляет "Вест Хэм", который готов выложить внушительную сумму за немецкого защитника. Еще одним вариантом для миланцев является защитник "Дженоа" Кони Де Винтер.
Добавим, что в этом сезоне на счету Гехи 3 гола и 2 ассиста в 44-х матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров
- Динамо продлило контракт с одним из лучшим бомбардиров команды U-19
- Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы