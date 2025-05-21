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Интер рассматривает возможность трансфера звездного защитника лондонского клуба

Италия

Опережает конкурентов

Интер рассматривает возможность трансфера звездного защитника лондонского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, итальянский гранд "Интер" сейчас является фаворитом в борьбе за подписание защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи, опережая "Манчестер Юнайтед", который также претендует на подписание 24-летнего футболиста.

Ожидается, что Гехи покинет лондонский клуб после завершения сезона. Его контракт рассчитан до июня 2026 года, однако продлевать соглашение игрок не планирует. "Кристал Пэлас" не хочет рисковать и потерять защитника бесплатно в следующем году, поэтому клуб вынужден будет продать его уже этим летом.

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На фоне этого интерес к Гехи проявляют сразу несколько клубов. В то же время трансферная цена игрока снижается и сейчас составляет около 45 миллионов евро. И несмотря на активность "Манчестер Юнайтед", именно "Интер" сейчас находится во главе списка претендентов на англичанина.

Гехи рассматривается как потенциальная замена для Янна Биссека, который может быть продан с большой прибылью этим летом. В частности, интерес к нему проявляет "Вест Хэм", который готов выложить внушительную сумму за немецкого защитника. Еще одним вариантом для миланцев является защитник "Дженоа" Кони Де Винтер.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гехи 3 гола и 2 ассиста в 44-х матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Марк Гехи
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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