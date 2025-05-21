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Лацио близок к продлению контракта со своим звездным ветераном

Италия

Соглашение уже готово к подписанию

Лацио близок к продлению контракта со своим звездным ветераном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Педро Родригес отметит свое 38-летие в июле, но уже совсем скоро он подпишет новый контракт с "Лацио", который будет действовать до июня 2026 года. Опытный испанский вингер присоединился к "орлам" в 2021 году на правах свободного агента после ухода из "Ромы", а до этого он выступал за "Челси", который покинул в 2020-м.

Действующее соглашение испанца истекает 30 июня, однако в клубе уже заявили, что с радостью предложат ему новый контракт, если он решит отложить завершение карьеры. По данным Corriere dello Sport, соглашение уже готово к подписанию. Пока неизвестно, будет ли в нем опция продления еще на год – до 2027-го.

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Сейчас Педро зарабатывает 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы по результатам выступлений. Учитывая возраст футболиста, зарплата может быть уменьшена. Окончательное решение также будет зависеть от бюджета клуба и того, в какой еврокубок пробьется "Лацио": Лигу чемпионов, Лигу Европы или Лигу Конференций.

Добавим, что в этом сезоне на счету ветерана 14 голов и 5 ассистов в 43-х матчах за "Лацио" во всех турнирах.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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