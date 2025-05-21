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Известно, кто претендует на подписание форварда Ювентуса этим летом

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Известно, кто претендует на подписание форварда Ювентуса этим летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, кто претендует на подписание форварда туринского "Ювентуса" этим летом.

Как сообщил журналист Экрем Конур, за Душаном Влаховичем наблюдают сразу несколько европейских топ-клубов, поскольку недавно стало известно, что 25-летний серб больше не входит в планы «старой синьоры» на будущее.

Отмечается, что в возможном подписании перспективного нападающего заинтересованы такие клубы, как: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Челси", "Ньюкасл", "Барселона" и "Атлетико". Его стоимость, согласно данным известного сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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