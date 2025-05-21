Известно, кто претендует на подписание форварда Ювентуса этим летом

Известно, кто претендует на подписание форварда туринского "Ювентуса" этим летом.

Как сообщил журналист Экрем Конур, за Душаном Влаховичем наблюдают сразу несколько европейских топ-клубов, поскольку недавно стало известно, что 25-летний серб больше не входит в планы «старой синьоры» на будущее.

Отмечается, что в возможном подписании перспективного нападающего заинтересованы такие клубы, как: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Челси", "Ньюкасл", "Барселона" и "Атлетико". Его стоимость, согласно данным известного сайта Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.