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Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Италии получил тренерский диплом УЕФА

Италия

Теперь он имеет лицензию наивысшей категории

Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Италии получил тренерский диплом УЕФА

Фото - Instagram Alessandro Del Piero

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Легендарный бывший нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Италии Алессандро Дель Пьеро получил тренерский диплом УЕФА "Pro", что является лицензией высшей категории.

"С сегодняшнего дня вы можете меня называть "Мистер"... Спасибо FIGC (Федерация футбола Италии) и всем, кто был рядом со мной на протяжении этого пути. Спасибо своей семье за поддержку, которую они оказали мне за эти годы обучения, а также за замечательный сюрприз, который они устроили мне во Флоренции, появившись во время защиты моей диссертации, которая для меня является важной частью профессионального и человеческого опыта, а также видения футбола и роли тренера. Спасибо!"

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Напомним, что 50-летний Алессандро Дель Пьеро является легендой "Ювентуса", проведя почти 20 лет в этом клубе. На его счету 290 голов и 171 ассист в 705 матчах за "старую синьору" во всех турнирах.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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