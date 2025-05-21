Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Италии получил тренерский диплом УЕФА

Легендарный бывший нападающий туринского "Ювентуса" и национальной сборной Италии Алессандро Дель Пьеро получил тренерский диплом УЕФА "Pro", что является лицензией высшей категории.

"С сегодняшнего дня вы можете меня называть "Мистер"... Спасибо FIGC (Федерация футбола Италии) и всем, кто был рядом со мной на протяжении этого пути. Спасибо своей семье за поддержку, которую они оказали мне за эти годы обучения, а также за замечательный сюрприз, который они устроили мне во Флоренции, появившись во время защиты моей диссертации, которая для меня является важной частью профессионального и человеческого опыта, а также видения футбола и роли тренера. Спасибо!"