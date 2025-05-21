  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Звездный нападающий отказался от перехода в Ювентус

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный нападающий отказался от перехода в Ювентус

Италия

Дает надежду другим командам

Звездный нападающий отказался от перехода в Ювентус

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщают Il Mattino, Виктор Осимхен отклонил возможность перейти в "Ювентус" следующим летом. 26-летний форвард был главной целью "Ювентуса" для усиления атаки, но, согласно последним сообщениям, нападающий окончательно отказался от варианта с переездом в Турин.

Это открывает двери для "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", которые уже несколько месяцев внимательно следят за Осимхеном. Отмечается, что "ПСЖ" также продолжает интересоваться нигерийцем после того, как в январе подписал его бывшего одноклубника по "Наполи" – Хвичу Кварацхелию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В контракте Осимхена с "Наполи" есть клаусула в размере 75 миллионов евро, но она не действует для клубов из Серии А. На игрока также претендуют клубы из Саудовской Аравии, а нынешний клуб форварда "Галатасарай", за который он выступает на правах аренды, рассматривает возможность подписать его на постоянной основе.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Италии получил тренерский диплом УЕФА
yellow-arrow
Вернулся ли к тренировкам? Известны новые подробности о состоянии Довбика
yellow-arrow
Известно, кто претендует на подписание форварда Ювентуса этим летом
Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Mattino
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости