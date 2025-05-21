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Звездный нападающий отказался от перехода в Ювентус
Дает надежду другим командам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщают Il Mattino, Виктор Осимхен отклонил возможность перейти в "Ювентус" следующим летом. 26-летний форвард был главной целью "Ювентуса" для усиления атаки, но, согласно последним сообщениям, нападающий окончательно отказался от варианта с переездом в Турин.
Это открывает двери для "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", которые уже несколько месяцев внимательно следят за Осимхеном. Отмечается, что "ПСЖ" также продолжает интересоваться нигерийцем после того, как в январе подписал его бывшего одноклубника по "Наполи" – Хвичу Кварацхелию.
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В контракте Осимхена с "Наполи" есть клаусула в размере 75 миллионов евро, но она не действует для клубов из Серии А. На игрока также претендуют клубы из Саудовской Аравии, а нынешний клуб форварда "Галатасарай", за который он выступает на правах аренды, рассматривает возможность подписать его на постоянной основе.
Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов в 40 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.
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