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Один из аутсайдеров Серии А хочет подписать юного таланта Интера

Италия

На него возлагают большие надежды

Один из аутсайдеров Серии А хочет подписать юного таланта Интера

Фото - Inter Milan FC

Новина українською

Один из аутсайдеров Серии А хочет подписать юного таланта миланского "Интера".

Как сообщил известный журналист Руди Галетти, представители "Пармы" проявили серьезную заинтересованность в 19-летнем Франческо Пио Эспозито и обратились к руководству "нерадзурри", чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

В случае, если "крестоносцы" смогут сохранить прописку в чемпионате Италии на следующий сезон, они попытаются взять в аренду молодого нападающего или подписать его на полноценной основе. Наставником "Пармы" является Кристиан Киву, который имел опыт игры за "Интер" в период с 2007 года по 2014 год, а также работал тренером в академии "нерадзурри" с 2018 по 2024 год. 44-летний румынский специалист прекрасно знает Эспозито и является его большим поклонником.

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Этот сезон Франческо Пио Эспозито провел в аренде за "Специю", отметившись 17 голами и двумя результативными передачами в 35 матчах в Серии Б. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Кристиан Киву Интер (Милан) Парма Франческо Пио Эспозито
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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