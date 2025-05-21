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Интер заинтересован в подписании защитника Челси

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Интер заинтересован в подписании защитника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Санти Ауна, миланский "Интер" проявляет интерес к центральному защитнику "Челси" Бенуа Бадиашиле.

После перехода из родного "Монако" на "Стэмфорд Бридж" в январе 2023 года, Бадиашиле не сумел закрепиться в основном составе лондонского клуба. Будущее француза в "Челси" остается туманным. Ранее его уже связывали с интересом со стороны "Марселя", а теперь он может оказаться в сфере интересов "Интера", если клуб решит продать Яна Биссека, которым интересуется лондонский "Вест Хэм".

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Добавим, что в этом сезоне Бадиашиле провел 19 матчей за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Santi Aouna
Опубликовал: Алексей Полищук
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