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Ювентус и несколько клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему Болоньи

Италия
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Он проводит яркий сезон в Италии

Ювентус и несколько клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему Болоньи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" и несколько клубов АПЛ проявляют интерес к впечатляющему нападающему "Болоньи".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "бьянконери" хочет пригласить в свою команду летом Дана Ндойе, который в этом сезоне выделяется своей яркой игрой в чемпионате Италии.

Отмечается, что кроме "старой синьоры" в его услугах заинтересованы несколько английских команд, так что "Болонья" намерена требовать за его трансфер около 40 млн евро. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 25 млн евро.

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В этом сезоне Дан Ндойе забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах за "Болонью" в Серии А. Вместе с командой в этом году он стал обладателем Кубка Италии, отметившись победным голом в ворота "Милана" в финале.

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Ювентус (Турин) Болонья Серия А АПЛ Дан Ндойе
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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