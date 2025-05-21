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Антонио Конте заинтересован в возвращении в свой бывший клуб 

Италия

У "Наполи" уже есть план 

Антонио Конте заинтересован в возвращении в свой бывший клуб 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский гранд "Ювентус" может сменить главного тренера в следующем сезоне, и Антонио Конте является одним из главных кандидатов на возвращение в Турин.

Как сообщает Альфредо Педулла, итальянский специалист заинтересован в том, чтобы вновь возглавить "Юве" после завершения нынешнего сезона. Сейчас отношения между "Наполи" и Конте находятся на самом низком уровне, а если "партенопейцы" выиграют Скудетто, то это всего лишь упростит его возможный уход из клуба.

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Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис, конечно, может настаивать на выполнении контракта Конте, однако он понимает, что существует вероятность его ухода. Именно поэтому они уже установили предварительный контакт с Максимилиано Аллегри.

В Неаполе не хотят повторения ситуации, которая произошла после чемпионского сезона с Лучано Спаллетти, когда клуб остался без тренера, не имея готового плана. Теперь руководство "Наполи" стремится быть готовым к возможному прощанию с Конте.

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Добавим, что на данный момент "Наполи" является лидером турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 79 очков перед последним туром, тогда как у второго "Интера" – 78 очков.

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Источник:
Sport Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
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