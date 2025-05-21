  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Галатасарай вновь попытается подписать экс-капитана Милана

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай вновь попытается подписать экс-капитана Милана

Италия

Этим летом он покинет итальянский гранд

Галатасарай вновь попытается подписать экс-капитана Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" этим летом вновь попытается подписать экс-капитана "Милана", который до конца сезона играет на правах аренды за "Болонью". Переговоры между всеми вовлеченными сторонами должны состояться уже в ближайшее время.

По информации от популярного журналиста Маттео Моретто, руководство стамбульского клуба рассматривает возможность подписания 28-летнего Давиде Калабрии в качестве свободного агента, а его действующий контракт с "россонери" истекает в конце июня. Несмотря на это, итальянский защитник еще не определился со своим будущим.

Отмечается, что "Болонья" тоже размышляет над продолжением сотрудничества с Калабрией после победы в Кубке Италии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После того, как Давиде Калабрия присоединился к "Болонье" в начале февраля этого года, он провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Антонио Конте выдвинул безумные требования Наполи о продолжении сотрудничества
yellow-arrow
Антонио Конте заинтересован в возвращении в свой бывший клуб 
yellow-arrow
Ювентус и несколько клубов АПЛ проявляют интерес к нападающему Болоньи
Болонья Галатасарай (Стамбул) Милан Давиде Калабрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Matteo Moretto
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости