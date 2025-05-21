Галатасарай вновь попытается подписать экс-капитана Милана

Турецкий "Галатасарай" этим летом вновь попытается подписать экс-капитана "Милана", который до конца сезона играет на правах аренды за "Болонью". Переговоры между всеми вовлеченными сторонами должны состояться уже в ближайшее время.

По информации от популярного журналиста Маттео Моретто, руководство стамбульского клуба рассматривает возможность подписания 28-летнего Давиде Калабрии в качестве свободного агента, а его действующий контракт с "россонери" истекает в конце июня. Несмотря на это, итальянский защитник еще не определился со своим будущим.

Отмечается, что "Болонья" тоже размышляет над продолжением сотрудничества с Калабрией после победы в Кубке Италии.

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После того, как Давиде Калабрия присоединился к "Болонье" в начале февраля этого года, он провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.