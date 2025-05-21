Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай вновь попытается подписать экс-капитана Милана
Этим летом он покинет итальянский гранд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" этим летом вновь попытается подписать экс-капитана "Милана", который до конца сезона играет на правах аренды за "Болонью". Переговоры между всеми вовлеченными сторонами должны состояться уже в ближайшее время.
По информации от популярного журналиста Маттео Моретто, руководство стамбульского клуба рассматривает возможность подписания 28-летнего Давиде Калабрии в качестве свободного агента, а его действующий контракт с "россонери" истекает в конце июня. Несмотря на это, итальянский защитник еще не определился со своим будущим.
Отмечается, что "Болонья" тоже размышляет над продолжением сотрудничества с Калабрией после победы в Кубке Италии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После того, как Давиде Калабрия присоединился к "Болонье" в начале февраля этого года, он провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы