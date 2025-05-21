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Антонио Конте выдвинул безумные требования Наполи о продолжении сотрудничества
Его судьба в клубе зависит от выполнения этих условий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте выдвинул безумные требования руководству клуба о продолжении сотрудничества.
Как сообщает издание Il Matino, 55-летний итальянский специалист просит владельца "Наполи" потратить во время летнего трансферного окна не менее 200 миллионов евро на усиление команды в виде 8-9 новых игроков.
Также известно, что за счет новых трансферов Конте требует чтобы зарплатный фонд команды увеличился с 80 млн евро до 110 млн евро. Кроме того, он требует улучшения условий тренировочной базы "Наполи".
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Ранее также сообщалось о том, что Антонио Конте заинтересован в возвращении в "Ювентус". Впрочем отмечается, что "бьянконери" летом не сможет потратить больше средств на трансферы, чем "Наполи".
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