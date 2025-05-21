Милан официально продлил контракты с двумя воспитанниками клуба

"Милан" официально объявил о продлении контрактов с двумя воспитанниками клуба.

На сайте "россонери" было опубликовано сообщение о том, что 19-летний левый защитник Давиде Бартезаги и 20-летний вратарь Лоренцо Торриани подписали новые долгосрочные соглашения с клубом, которые рассчитаны до конца июня 2030 года.

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The journey continues in Rossonero until 30 June 2030 ????⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/nhhH7rvk72 — AC Milan (@acmilan) May 21, 2025

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Оба футболиста в течение этого сезона выступали за "Милан Футуро" — молодежную команду "Милана". В активе Давиде Бартезаги 14 матчей за основную команду "россонери" во всех турнирах. А на счету Лоренцо Торриани два матча за клуб.