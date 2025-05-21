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Ювентус уже имеет расходы на летние трансферы. Известна сумма

Италия
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Об этом сообщает издание Football Italia

Ювентус уже имеет расходы на летние трансферы. Известна сумма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" уже знает, что минимально потратит 65.2 миллиона евро на летние трансферы. Об этом сообщает издание Football Italia.

"Бьянконери" планируют перестройку команды в следующем сезоне, однако, согласно информации, значительную часть трансферного бюджета придется отдать за футболистов, которые уже выступают в Турине на правах аренды с обязательным выкупом, или за уже совершенные переходы, оплата которых растянута.

Общая сумма таких обязательств составляет 65.2 млн евро.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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