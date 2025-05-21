Ювентус уже имеет расходы на летние трансферы. Известна сумма

Туринский "Ювентус" уже знает, что минимально потратит 65.2 миллиона евро на летние трансферы. Об этом сообщает издание Football Italia.

"Бьянконери" планируют перестройку команды в следующем сезоне, однако, согласно информации, значительную часть трансферного бюджета придется отдать за футболистов, которые уже выступают в Турине на правах аренды с обязательным выкупом, или за уже совершенные переходы, оплата которых растянута.

Общая сумма таких обязательств составляет 65.2 млн евро.