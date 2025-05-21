Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус уже имеет расходы на летние трансферы. Известна сумма
Об этом сообщает издание Football Italia
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" уже знает, что минимально потратит 65.2 миллиона евро на летние трансферы. Об этом сообщает издание Football Italia.
"Бьянконери" планируют перестройку команды в следующем сезоне, однако, согласно информации, значительную часть трансферного бюджета придется отдать за футболистов, которые уже выступают в Турине на правах аренды с обязательным выкупом, или за уже совершенные переходы, оплата которых растянута.
Общая сумма таких обязательств составляет 65.2 млн евро.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Кто лучше? Узбекский комментатор сравнил Довбика и Шомуродова
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака