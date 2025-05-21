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Перемены прошли незаметно. Тренеру команды-обладателя Кубка Италии предложили продление контракта
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Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер команды-обладателя Кубка Италии 2025 может продлить контракт.
Руководство "Болоньи" хочет предложить тренеру Винченцо Итальяно контракт ещё на 2 года с увеличенной зарплатой.
Наставник заинтересован в продолжении сотрудничества с клубом.
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Заметим, что "Болонья" стала обладателем Кубка Италии 2025 года и обеспечила себе Лигу Европы на следующий сезон. В турнирной таблице Серии А, клуб занимает 8-е место.
Итальяно возглавляет "Болонью" с июня 2024 года. Он провёл в команде 50 матчей на данный момент. К слову, действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до 2026 года.
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