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Перемены прошли незаметно. Тренеру команды-обладателя Кубка Италии предложили продление контракта

Италия

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Перемены прошли незаметно. Тренеру команды-обладателя Кубка Италии предложили продление контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер команды-обладателя Кубка Италии 2025 может продлить контракт.

Руководство "Болоньи" хочет предложить тренеру Винченцо Итальяно контракт ещё на 2 года с увеличенной зарплатой.

Наставник заинтересован в продолжении сотрудничества с клубом.

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Заметим, что "Болонья" стала обладателем Кубка Италии 2025 года и обеспечила себе Лигу Европы на следующий сезон. В турнирной таблице Серии А, клуб занимает 8-е место.

Итальяно возглавляет "Болонью" с июня 2024 года. Он провёл в команде 50 матчей на данный момент. К слову, действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до 2026 года.

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Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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