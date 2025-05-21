Италия
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Наполи интересуется защитником Жироны
Мигель Гутьеррес может перейти в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" проявляет интерес к левому защитнику испанской "Жироны" Мигелю Гутьерресу.
Руководство итальянской команд уже отправляли скаутов на матчи игрока и считают его сильным вариантом для усиления состава на следующий сезон.
Мигель в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
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