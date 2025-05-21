Наполи интересуется защитником Жироны

"Наполи" проявляет интерес к левому защитнику испанской "Жироны" Мигелю Гутьерресу.

Руководство итальянской команд уже отправляли скаутов на матчи игрока и считают его сильным вариантом для усиления состава на следующий сезон.

Мигель в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.