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Наполи интересуется защитником Жироны

Италия

Мигель Гутьеррес может перейти в Серию А

Наполи интересуется защитником Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" проявляет интерес к левому защитнику испанской "Жироны" Мигелю Гутьерресу.

Руководство итальянской команд уже отправляли скаутов на матчи игрока и считают его сильным вариантом для усиления состава на следующий сезон.

Мигель в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Наполи Жирона Мигель Гутьеррес
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