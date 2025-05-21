Манчестер Юнайтед включился в борьбу за звезду Лиона

"Манчестер Юнайтед" активно включился в борьбу за французского правого вингера "Лина" Райана Шерки. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

В то же время отмечается, что для "Ливерпуля" Шерки пока не является приоритетной целью. Зато главным вариантом для "красных" является Флориан Вирц.

Добавим, что Райан в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 20 ассистов.