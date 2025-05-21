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Манчестер Юнайтед включился в борьбу за звезду Лиона

Италия

Об этом пишет Флориан Плеттенберг

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за звезду Лиона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" активно включился в борьбу за французского правого вингера "Лина" Райана Шерки. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

В то же время отмечается, что для "Ливерпуля" Шерки пока не является приоритетной целью. Зато главным вариантом для "красных" является Флориан Вирц.

Добавим, что Райан в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 20 ассистов.

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Лион Манчестер Юнайтед Райан Шерки
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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