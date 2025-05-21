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Свою личную. Тренер Болоньи получит награду от мэра города

Италия

Такого он, наверняка, не ожидал

Свою личную. Тренер Болоньи получит награду от мэра города

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Болоньи" получит награду от мэра города.

В следующую пятницу (30 мая) в техническом центре Никколо Галли мэр Маттео Лепоре вручит награду "Золотой Нептун" наставнику Винченцо Итальяно.

"Эта награда вручается муниципалитетом Болоньи с 1974 года компаниям, гражданам, учреждениям и культурным ассоциациям, которые почтили город Болонью своей профессиональной и общественной деятельностью", - сообщили итальянские СМИ.

Напомним, что "Болонья" впервые в своей истории выиграла Кубок Италии. Это первый трофей команды с 1974 года.

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К слову, Винченцо Итальяно тренирует "Болонью" с июня 2024 года. На данный момент он провёл в команде 50 матчей.

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Болонья Винченцо Итальяно
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Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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