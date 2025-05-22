Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Интера может возглавить Милан
Новый кандидат на должность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Интера" и тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта стал еще одним претендентом на пост главного тренера "Милана" на следующий сезон, рядом с Винченцо Итальяно и Массимилиано Аллегри.
Ожидаемое назначение Игли Таре на должность спортивного директора фактически исключает кандидатуру Маурицио Сарри из-за напряженных отношений между ними во время работы в "Лацио". Поэтому Итальяно пока считается главным фаворитом, впрочем, он имеет действующий контракт с "Болоньей" до июня 2026 года.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новым именем в шортлисте "Милана" стал Тиаго Мотта, которого в середине марта уволили из "Ювентуса". Он провел 42 официальных матча во главе туринцев: 18 побед, 16 ничьих и 8 поражений – после чего его сменил Игор Тудор. До этого 42-летний специалист поразил всех своей работой в "Болонье".
Аллегри же остается в расчетах "Милана" как вариант на случай, если другие варианты сорвутся.
Популярное сейчас
- Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
- ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы