Бывший игрок Интера может возглавить Милан

Бывший игрок "Интера" и тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта стал еще одним претендентом на пост главного тренера "Милана" на следующий сезон, рядом с Винченцо Итальяно и Массимилиано Аллегри.

Ожидаемое назначение Игли Таре на должность спортивного директора фактически исключает кандидатуру Маурицио Сарри из-за напряженных отношений между ними во время работы в "Лацио". Поэтому Итальяно пока считается главным фаворитом, впрочем, он имеет действующий контракт с "Болоньей" до июня 2026 года.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новым именем в шортлисте "Милана" стал Тиаго Мотта, которого в середине марта уволили из "Ювентуса". Он провел 42 официальных матча во главе туринцев: 18 побед, 16 ничьих и 8 поражений – после чего его сменил Игор Тудор. До этого 42-летний специалист поразил всех своей работой в "Болонье".

Аллегри же остается в расчетах "Милана" как вариант на случай, если другие варианты сорвутся.