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Бывший игрок Интера может возглавить Милан

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Новый кандидат на должность

Бывший игрок Интера может возглавить Милан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Интера" и тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта стал еще одним претендентом на пост главного тренера "Милана" на следующий сезон, рядом с Винченцо Итальяно и Массимилиано Аллегри.

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Ожидаемое назначение Игли Таре на должность спортивного директора фактически исключает кандидатуру Маурицио Сарри из-за напряженных отношений между ними во время работы в "Лацио". Поэтому Итальяно пока считается главным фаворитом, впрочем, он имеет действующий контракт с "Болоньей" до июня 2026 года.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, новым именем в шортлисте "Милана" стал Тиаго Мотта, которого в середине марта уволили из "Ювентуса". Он провел 42 официальных матча во главе туринцев: 18 побед, 16 ничьих и 8 поражений – после чего его сменил Игор Тудор. До этого 42-летний специалист поразил всех своей работой в "Болонье".

Аллегри же остается в расчетах "Милана" как вариант на случай, если другие варианты сорвутся.

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Тиаго Мотта Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Интер (Милан) Милан Винченцо Итальяно
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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