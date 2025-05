Милан устроил огненную презентацию домашней формы на следующий сезон

Итальянский "Милан" устроил огненную презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2025/26.

В клубных соцсетях "россонери" опубликовали фотографии и видео с долгожданной презентации домашней формы, которая выполнена в традиционных для клуба красно-черных цветах. Дизайн отдает дань уважения истории команды. Футболку украшает пламенный узор на вертикальных красно-черных полосах, а также современная интерпретация логотипа "Милана".

THE DEVIL IS IN THE DETAILS ????????⚫️



Introducing the 25/26 #ACMilan x @pumafootball Home Kit. Available now.

#SempreMilan pic.twitter.com/PksbJ0OJgX