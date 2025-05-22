Милан устроил огненную презентацию домашней формы на следующий сезон

Итальянский "Милан" устроил огненную презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2025/26.

В клубных соцсетях "россонери" опубликовали фотографии и видео с долгожданной презентации домашней формы, которая выполнена в традиционных для клуба красно-черных цветах. Дизайн отдает дань уважения истории команды. Футболку украшает пламенный узор на вертикальных красно-черных полосах, а также современная интерпретация логотипа "Милана".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Приобрести новую домашнюю форму "Милана" на сезон 2025/26 можно с 22-го мая во всех официальных магазинах клуба. А игроки "россонери" впервые выйдут на поле в этой форме 24-го мая в матче последнего тура Серии А против "Монцы".