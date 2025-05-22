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Экс-игрок Шахтера может покинуть Фиорентину
Футболист может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок донецкого "Шахтера" может покинуть "Фиорентину".
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, руководство "фиалок" хочет продлить контракт с Додо, но предложение клуба не удовлетворяет 26-летнего бразильца, поэтому он рассматривает возможность покинуть команду этим летом. Известно, что существуют разногласия в переговорном процессе между вовлеченными сторонами.
Напомним, что нынешний контракт бразильца с клубом действует до конца июня 2027 года.
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В этом сезоне Додо провел 45 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, отдав шесть ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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