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Сеск Фабрегас: Интер — лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе, но мы попробуем создать им проблемы
Комментарий накануне решающего матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас посетил пресс-конференцию накануне матча последнего тура Серии А против "Интера". Этот матч и игра "Наполи" против "Кальяри" решат судьбу чемпионства в Италии в этом сезоне.
"Нужно быть осторожными. "Интер" очень силен на флангах. Они – лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе. Это очень мощный соперник, но мы попытаемся создать им проблемы. Наша цель – всегда выкладываться на максимум и сделать все возможное, чтобы выиграть матч.
Не думаю, что финал Лиги чемпионов будет их как-то отвлекать, и что они будут думать о "Наполи". Это очень сильная команда с одним из лучших тренеров в Италии", – сказал Фабрегас.
Добавим, что начало обоих матчей запланировано на пятницу, 23 мая, в 21:45 по киевскому времени.
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