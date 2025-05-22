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Сеск Фабрегас: Интер — лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе, но мы попробуем создать им проблемы

Италия

Комментарий накануне решающего матча

Сеск Фабрегас: Интер — лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе, но мы попробуем создать им проблемы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас посетил пресс-конференцию накануне матча последнего тура Серии А против "Интера". Этот матч и игра "Наполи" против "Кальяри" решат судьбу чемпионства в Италии в этом сезоне.

"Нужно быть осторожными. "Интер" очень силен на флангах. Они – лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе. Это очень мощный соперник, но мы попытаемся создать им проблемы. Наша цель – всегда выкладываться на максимум и сделать все возможное, чтобы выиграть матч.

Не думаю, что финал Лиги чемпионов будет их как-то отвлекать, и что они будут думать о "Наполи". Это очень сильная команда с одним из лучших тренеров в Италии", – сказал Фабрегас.

Добавим, что начало обоих матчей запланировано на пятницу, 23 мая, в 21:45 по киевскому времени.

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Сеск Фабрегас Серия А Интер (Милан) Наполи Комо (Италия) Скудетто
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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