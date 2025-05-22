Сеск Фабрегас: Интер — лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе, но мы попробуем создать им проблемы

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас посетил пресс-конференцию накануне матча последнего тура Серии А против "Интера". Этот матч и игра "Наполи" против "Кальяри" решат судьбу чемпионства в Италии в этом сезоне.

"Нужно быть осторожными. "Интер" очень силен на флангах. Они – лучшая команда Серии А и одна из лучших в Европе. Это очень мощный соперник, но мы попытаемся создать им проблемы. Наша цель – всегда выкладываться на максимум и сделать все возможное, чтобы выиграть матч.

Не думаю, что финал Лиги чемпионов будет их как-то отвлекать, и что они будут думать о "Наполи". Это очень сильная команда с одним из лучших тренеров в Италии", – сказал Фабрегас.