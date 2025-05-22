Лучшим игроком мая в Серии А был признан футболист Ювентуса

Лучшим игроком месяца в чемпионате Италии по итогам мая был признан игрок туринского "Ювентуса".

На официальном сайте Серии А появились результаты голосования болельщиков на приз лучшему игроку мая, который получил Кефрен Тюрам. В этом месяце он забил один гол, проведя два матча против "Болоньи" (1:1) и "Лацио" (1:1).

В опросе он опередил Сантьяго Хименеса ("Милан"), Куадио Коне ("Рома"), Адемолу Лукмана ("Аталанта"), Скотта Мактоминея ("Наполи") и Риккардо Орсолини ("Болонья").

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Что интересно, первую награду лучшему игроку месяца в этом сезоне Серии А получил Маркус Тюрам, который играет за "Интера", а последнюю — его родной брат Кефрен Тюрам.