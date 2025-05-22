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Антонио Конте высказался перед решающим матчем сезона в Серии А

Италия

От результата этой игры зависит судьба титула

Антонио Конте высказался перед решающим матчем сезона в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался перед матчем последнего тура в Серии А против "Кальяри", который может решить судьбу чемпионства.

"Мы чувствуем ответственность перед нашими фанатами. Мы хотим подарить им что-то прекрасное. Я знаю, что победу в чемпионатах одерживают команды, которые этого действительно заслуживают, поскольку речь идет о 38 матчах. В отличие от кубковых соревнований, где происходит жеребьевка, здесь все зависит от того, как вы пройдете такую длинную дистанцию. Это был очень напряженный сезон, а этот поединок может стать решающим".

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Напомним, что матч "Наполи" - "Кальяри" состоится параллельно с матчем "Комо" - "Интер" в пятницу, 23-го мая, в 21:45 по киевскому времени. Команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице Серии А с 79 очками перед последним туром чемпионата, тогда как подопечные Симоне Индзаги находятся на второй строчке, имея в своем активе 78 очков.

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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Андрей Журба
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