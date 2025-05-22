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Чтобы стать чемпионом. Вратарю Кальяри нужно проиграть последний матч Серии А
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарю "Кальяри" нужно проиграть последний матч Серии А, чтобы получить медаль чемпиона Италии.
Голкипер Элиа Каприл, ставший основным в "Кальяри", принадлежит "Наполи". 23 мая последний матч состоится между этими командами.
Но его участие в матче под вопросом – обнаружились некоторые проблемы у игрока.
Вратарь сыграл за неаполитанский клуб 4 матча, а после отправился в аренду в "Кальяри", где сыграл 18 поединков.
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"Наполи" в турнирной таблице опережает второй "Интер" на один балл. К слову, "неразурри" сыграют свой матч против "Комо" в одно время.
Поединки состоятся 23 мая в 21:45 по киевскому времени.
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