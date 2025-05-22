Чтобы стать чемпионом. Вратарю Кальяри нужно проиграть последний матч Серии А

Вратарю "Кальяри" нужно проиграть последний матч Серии А, чтобы получить медаль чемпиона Италии.

Голкипер Элиа Каприл, ставший основным в "Кальяри", принадлежит "Наполи". 23 мая последний матч состоится между этими командами.

Но его участие в матче под вопросом – обнаружились некоторые проблемы у игрока.

Вратарь сыграл за неаполитанский клуб 4 матча, а после отправился в аренду в "Кальяри", где сыграл 18 поединков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Наполи" в турнирной таблице опережает второй "Интер" на один балл. К слову, "неразурри" сыграют свой матч против "Комо" в одно время.

Поединки состоятся 23 мая в 21:45 по киевскому времени.