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Чтобы стать чемпионом. Вратарю Кальяри нужно проиграть последний матч Серии А

Италия

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Чтобы стать чемпионом. Вратарю Кальяри нужно проиграть последний матч Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарю "Кальяри" нужно проиграть последний матч Серии А, чтобы получить медаль чемпиона Италии.

Голкипер Элиа Каприл, ставший основным в "Кальяри", принадлежит "Наполи". 23 мая последний матч состоится между этими командами.

Но его участие в матче под вопросом – обнаружились некоторые проблемы у игрока.

Вратарь сыграл за неаполитанский клуб 4 матча, а после отправился в аренду в "Кальяри", где сыграл 18 поединков.

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"Наполи" в турнирной таблице опережает второй "Интер" на один балл. К слову, "неразурри" сыграют свой матч против "Комо" в одно время.

Поединки состоятся 23 мая в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.05.2025 в 18:57
Честь, або медаль... Як на війні...
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.05.2025 в 18:57
Честь, або медаль... Як на війні...
Ответить
0
0

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