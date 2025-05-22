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Серия А назвала имя лучшего тренера мая

Италия

Сеск Фабрегас

Серия А назвала имя лучшего тренера мая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Комо" Сеск Фабрегас стал лучшим тренером Серии А по итогам мая.

Под руководством испанского специалиста "Комо" одержал две победы и одну ничью в трех матчах чемпионата.

Добавим, что сейчас "Комо" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 49 очков по итогам 37 матчей.

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Сеск Фабрегас Серия А
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Источник:
Серія А
Опубликовал: Екатерина Власова
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