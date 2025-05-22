Серия А назвала имя лучшего тренера мая

Тренер "Комо" Сеск Фабрегас стал лучшим тренером Серии А по итогам мая.

Под руководством испанского специалиста "Комо" одержал две победы и одну ничью в трех матчах чемпионата.

Добавим, что сейчас "Комо" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, команда имеет 49 очков по итогам 37 матчей.