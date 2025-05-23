Наполи – Кальяри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В матче 38-го тура Серии А "Наполи" будет принимать "Кальяри". В Неаполе уже все подготовлено. Огромные экраны в трех разных частях города, автобусы и планы парада, атрибутика с цифрой "4", призванная заменить такую же с цифрой "3", ведь для Скудетто осталось лишь выиграть один матч.

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Матч состоится в пятницу, 23-го мая 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Наполи" – "Кальяри" Смотреть трансляцию

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