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Наполи – Кальяри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Наполи – Кальяри. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.2025 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 38-го тура Серии А "Наполи" будет принимать "Кальяри". В Неаполе уже все подготовлено. Огромные экраны в трех разных частях города, автобусы и планы парада, атрибутика с цифрой "4", призванная заменить такую же с цифрой "3", ведь для Скудетто осталось лишь выиграть один матч.
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Матч состоится в пятницу, 23-го мая 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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