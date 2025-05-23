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Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Наполи – Кальяри: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Наполи – Кальяри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 38-го тура Серии А "Наполи" будет принимать "Кальяри". В Неаполе уже все подготовлено. Огромные экраны в трех разных частях города, автобусы и планы парада, атрибутика с цифрой "4", призванная заменить такую же с цифрой "3", ведь для Скудетто осталось лишь выиграть один матч.

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Матч состоится в пятницу, 23-го мая 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.

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Трансляция матча "Наполи" – "Кальяри"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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