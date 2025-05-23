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"Рома уже выбрала нового тренера". Раньери дал инсайд о будущем команды Довбика

Италия
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Известна и дата назначения

"Рома уже выбрала нового тренера". Раньери дал инсайд о будущем команды Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нынешний наставник "Ромы" Клаудио Раньери сообщил, что римский клуб уже выбрал нового главного тренера перед следующим сезоном.

"Новый тренер? Мне позвонил брат и сказал: "Но ты хотя бы мне скажешь? Все меня спрашивают!". А я сказал: "Вот почему я тебе не говорю, чтобы слух не разнесся. Ты узнаешь 1 июля". Он ответил: "Но если он приедет в июле, он не знает игроков". "Я ему объясню", — сказал я брату.

Соглашение со следующим наставником уже есть. Президент решит, когда объявить о его назначении.

Амбиции "Ромы"? Фридкинсы хотят навсегда вывести ее в Лигу чемпионов. При таких раскладах, если ты там, ты можешь выиграть или проиграть, но у них есть эта мечта.

На протяжении многих лет руководство доверяло не тем людям. Надеюсь, я смогу помочь изменить ситуацию", - сказал 73-летний специалист в интервью La Repubblica.

Напомним, что после окончания сезона Раньери продолжит работать в структуре "Ромы".

25 мая "волки" сыграют на выезде против "Торино" в последнем туре Серии А.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Бураков
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