"Рома уже выбрала нового тренера". Раньери дал инсайд о будущем команды Довбика

Нынешний наставник "Ромы" Клаудио Раньери сообщил, что римский клуб уже выбрал нового главного тренера перед следующим сезоном.

"Новый тренер? Мне позвонил брат и сказал: "Но ты хотя бы мне скажешь? Все меня спрашивают!". А я сказал: "Вот почему я тебе не говорю, чтобы слух не разнесся. Ты узнаешь 1 июля". Он ответил: "Но если он приедет в июле, он не знает игроков". "Я ему объясню", — сказал я брату.

Соглашение со следующим наставником уже есть. Президент решит, когда объявить о его назначении.

Амбиции "Ромы"? Фридкинсы хотят навсегда вывести ее в Лигу чемпионов. При таких раскладах, если ты там, ты можешь выиграть или проиграть, но у них есть эта мечта.

На протяжении многих лет руководство доверяло не тем людям. Надеюсь, я смогу помочь изменить ситуацию", - сказал 73-летний специалист в интервью La Repubblica.