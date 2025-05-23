Бывшая звезда Ювентуса высказался о будущем тренера команды

"Ювентус" может гарантировать себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне в случае победы над "Венецией" в заключительном туре Серии А. Однако сезон в целом получился разочаровывающим для туринцев.

В марте они уволили главного тренера Тияго Мотту, возглавлявшего команду менее года, а на его место был назначен Игор Тудор. У бывшего полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио спросили, стоит ли оставлять хорватского специалиста во главе команды.

"Это непросто, ведь он пришел посреди сезона. "Ювентус" должен попасть в Лигу чемпионов. Если это удастся, то сезон можно будет считать положительным. Иначе – это снова будет разочарование. Но решение принимать клубу, а не мне. Однако да, самое главное – это выйти в Лигу чемпионов", – ответил Маркизио.

Добавим, что за тур до конца чемпионата "Ювентус" занимает 4 место в турнирной таблице Серии А с 67 очками, опережая "Рому" и "Лацио" на 1 и 2 пункта соответственно.