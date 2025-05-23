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Комо – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Комо – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 38-го тура Серии А "Интер" приедет в гости к "Комо". "Нерадзурри" все еще надеются вырвать Скудетто из рук "Наполи". Но для этого, помимо потери очков неаполитанцев против "Кальяри", подопечные Симоне Индзаги должны обыграть "Комо".
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Матч состоится в пятницу, 23-го мая 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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