Комо – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

В матче 38-го тура Серии А "Интер" приедет в гости к "Комо". "Нерадзурри" все еще надеются вырвать Скудетто из рук "Наполи". Но для этого, помимо потери очков неаполитанцев против "Кальяри", подопечные Симоне Индзаги должны обыграть "Комо".

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Матч состоится в пятницу, 23-го мая 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Комо" – "Интер" Смотреть трансляцию

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