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Главный тренер Комо подтвердил заинтересованность клуба в игроках Реала

Италия

Умеют развивать таланты

Главный тренер Комо подтвердил заинтересованность клуба в игроках Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" Мадрид должен подготовиться к новому "наступлению" от Сеска Фабрегаса и его "Комо". И хотя "сливочные" могут вернуть к себе талантливого плеймейкера Нико Паса, амбициозный итальянский клуб стремится подписать еще больше молодых талантов из Испании этим летом. Что касается Паса, то ходит много слухов о том, что мадридцы планируют воспользоваться опцией обратного выкупа аргентинца. В этом заинтересован Хаби Алонсо.

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На своей пресс-конференции Фабрегас прокомментировал эти новости.

"Мы ничего не знаем. Нико наш игрок, и пока остается с нами. Не знаю, поедет ли он поедет с "Реалом" на Клубный Чемпионат мира. У нас отличные отношения с мадридским клубом, и мы действительно заинтересованы в их футболистах. Мы дали понять, что у нас они будут получать игровое время", – сказал Фабрегас.

Известно, что во время мартовской паузы на матчи сборных Фабрегас посещал базу "Реала" в Вальдебебасе для переговоров о потенциальных трансферах. В результате обсуждений появилось три фамилии: Хакобо Рамон, который уже провел несколько матчей за первую команду, хавбек "Кастильи" Чема Андрес и главный бомбардир молодежки Гонсало Гарсия Торрес. Все трое рассматриваются как возможные новички "Комо".

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Сеск Фабрегас Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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