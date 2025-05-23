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Чемпионство любыми методами. Фанаты Наполи запустили фейерверки возле отеля соперника
Усилия вне поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 22 мая группа болельщиков "Наполи" запустили фейерверки и дымовые шашки возле отеля "Кальяри".
Целью такой акции было помешать будущему сопернику перед очной встречей в заключительном туре Серии А. В случае победы подопечные Антонио Конте вне зависимости от результата параллельного матча "Интера" против "Комо" станут чемпионами Италии.
Матч между "Наполи" и "Кальяри" состоится сегодня, в Неаполе. Начало - в 21:45 по Киеву.
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???? ???????????????? ???????????????????????? - Fuochi d’artificio e lancio di fumogeni davanti all’hotel in cui alloggiano i giocatori del Cagliari‼️#Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/E4rQfsDmrV— Sportitalia (@tvdellosport) May 22, 2025
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