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Чемпионство любыми методами. Фанаты Наполи запустили фейерверки возле отеля соперника

Италия
Обновлено

Усилия вне поля

Чемпионство любыми методами. Фанаты Наполи запустили фейерверки возле отеля соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 22 мая группа болельщиков "Наполи" запустили фейерверки и дымовые шашки возле отеля "Кальяри".

Целью такой акции было помешать будущему сопернику перед очной встречей в заключительном туре Серии А. В случае победы подопечные Антонио Конте вне зависимости от результата параллельного матча "Интера" против "Комо" станут чемпионами Италии.

Матч между "Наполи" и "Кальяри" состоится сегодня, в Неаполе. Начало - в 21:45 по Киеву.

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