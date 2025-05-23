Лидеры Серии А пытаются договориться со своим вратарем о продлении контракта.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в ближайшие дни руководство "Наполи" встретится с Алексом Меретом и его агентами, чтобы обсудить возможность продолжения сотрудничества. Встреча уже была запланирована.

Отмечается, что "партенопейцы" предлагают 28-летнему итальянскому голкиперу контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Обсуждение деталей нового соглашения все еще продолжается, поэтому ничего до сих пор не решено.

Ранее появлялась информация о том, что "Интер" заинтересован в подписании Алекса Мерета на правах свободного агента, потому что его действующий контракт с "Наполи" заканчивается в конце июня этого года.

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В этом сезоне Алекс Мерет провел 17 "сухих" матчей в 34 поединках за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.