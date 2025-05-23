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Ювентус заинтересован в трансфере звезды Челси
Обратились к лондонцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ювентус" обратился к "Челси" относительно потенциального трансфера Кристофера Нкунку, который выступает за лондонцев с лета 2023 года.
Из-за ограниченного количества игрового времени есть высокая вероятность, что француз покинет "Челси" этим летом. По информации TEAMtalk, "Ювентус" начал изучать возможность трансфера. Контакты между клубами уже состоялись, и в ближайшее время ожидаются новые переговоры.
Источники сообщают, что "синие" готовы рассмотреть продажу игрока за 59 миллионов фунтов. Эта сумма пока является слишком высокой для туринцев. В клубе рассчитывают договориться о снижении цены, если переговоры войдут в более серьезную фазу.
Добавим, что в этом сезоне француз сыграл 42 матча за "Челси" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
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