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Тренер Болоньи не хочет переходить в Милан, специалист подпишет новый контракт со своим клубом

Италия

Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb

Тренер Болоньи не хочет переходить в Милан, специалист подпишет новый контракт со своим клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно, похоже, не собирается покидать свой нынешний клуб ради перехода в "Милан". Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Несмотря на интерес со стороны "россонери", 47-летний итальянец предпочел продолжение работы в "Болонье". Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, несколько дней назад Итальяно уже встречался с руководством "Болоньи", но тогда стороны не пришли к согласию относительно продолжения сотрудничества. Однако ожидается, что на следующей неделе состоится новый раунд переговоров.

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Болонья Милан Винченцо Итальяно
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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