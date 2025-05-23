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Тренер Болоньи не хочет переходить в Милан, специалист подпишет новый контракт со своим клубом
Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно, похоже, не собирается покидать свой нынешний клуб ради перехода в "Милан". Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.
Несмотря на интерес со стороны "россонери", 47-летний итальянец предпочел продолжение работы в "Болонье". Его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.
По информации источника, несколько дней назад Итальяно уже встречался с руководством "Болоньи", но тогда стороны не пришли к согласию относительно продолжения сотрудничества. Однако ожидается, что на следующей неделе состоится новый раунд переговоров.
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