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Комо планирует выкупить контракт защитника у Барселоны

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Комо планирует выкупить контракт защитника у Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник Алекс Валье продолжит свою карьеру в итальянском "Комо". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Вскоре ожидается подписание всех необходимых документов. Общая сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона евро будут выплачены в этом году, а остальные 2 миллиона евро - в 2026 году. Валье подпишет с "Комо" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.

Алекс присоединился к "Комо" в январе 2025 года на правах аренды из "Барселоны". Футболист в текущем сезоне в Серии А сыграл 14 матчей - 944 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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