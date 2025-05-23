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Комо планирует выкупить контракт защитника у Барселоны
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Алекс Валье продолжит свою карьеру в итальянском "Комо". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Вскоре ожидается подписание всех необходимых документов. Общая сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона евро будут выплачены в этом году, а остальные 2 миллиона евро - в 2026 году. Валье подпишет с "Комо" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.
Алекс присоединился к "Комо" в январе 2025 года на правах аренды из "Барселоны". Футболист в текущем сезоне в Серии А сыграл 14 матчей - 944 минуты.
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