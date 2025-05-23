Комо планирует выкупить контракт защитника у Барселоны

Левый защитник Алекс Валье продолжит свою карьеру в итальянском "Комо". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Вскоре ожидается подписание всех необходимых документов. Общая сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Из этой суммы 4 миллиона евро будут выплачены в этом году, а остальные 2 миллиона евро - в 2026 году. Валье подпишет с "Комо" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.

Алекс присоединился к "Комо" в январе 2025 года на правах аренды из "Барселоны". Футболист в текущем сезоне в Серии А сыграл 14 матчей - 944 минуты.