Тренер Фулхэма: Последний матч сезона - это всегда эмоционально

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва поделился своими мыслями относительно подготовки команды к заключительному матчу сезона.

"Мы работали на этой неделе так же, как и все остальные недели до этого. Это последняя игра сезона, но мы стараемся быть на том же уровне концентрации. Но это немного более эмоционально. Хорошо, что мы играем дома и имеем возможность укрепить связь между игроками и болельщиками", - сказал специалист.