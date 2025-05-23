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Тренер Фулхэма: Последний матч сезона - это всегда эмоционально

Италия
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Фулхэм готовится к финальному поединку

Тренер Фулхэма: Последний матч сезона - это всегда эмоционально

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва поделился своими мыслями относительно подготовки команды к заключительному матчу сезона.

"Мы работали на этой неделе так же, как и все остальные недели до этого. Это последняя игра сезона, но мы стараемся быть на том же уровне концентрации. Но это немного более эмоционально. Хорошо, что мы играем дома и имеем возможность укрепить связь между игроками и болельщиками", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Фулхэм" - "Манчестер Сити" стартует 25 мая в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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