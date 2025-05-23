Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Фулхэма: Последний матч сезона - это всегда эмоционально
Фулхэм готовится к финальному поединку
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва поделился своими мыслями относительно подготовки команды к заключительному матчу сезона.
"Мы работали на этой неделе так же, как и все остальные недели до этого. Это последняя игра сезона, но мы стараемся быть на том же уровне концентрации. Но это немного более эмоционально. Хорошо, что мы играем дома и имеем возможность укрепить связь между игроками и болельщиками", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Фулхэм" - "Манчестер Сити" стартует 25 мая в 18:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
- Известны результаты жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в следующем сезоне
- СМИ: На Довбика сейчас есть единственный реальный претендент. И он из Турции
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения