Серия А. Наполи - чемпион!

Серия А. 38-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кальяри" 2:0

Голы: МакТоминей 42, Лукаку 51

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола (Мадзокки 85), Политано (Нерес 61), Ангисса (Нгонг 85), Гилмор, МакТоминей, Лукаку (Симеоне 76), Распадори (Биллинг 85)

"Кальяри": Шерри (Чоччи 82), Дзаппа, Мина, Луперто, Зортеа (Паломино 57), Дейола, Макумбу (Марин 57), Адопо, Ауджелло (Оберт 74), Виола (Мутандва 57), Пикколи

Предупреждения: Политано 31, Лукаку 52 - Макумбу 31

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Во второй раз за последние 15 лет судьба Скудетто решалась в последнем туре. И, в отличие от сезона 2021/22, в такой борьбе участвовал "Наполи". Потому Неаполь ожидаемо сходил с ума. Восемьсот тысяч человек подали заявку на билеты на матч, вечером, казалось, не осталось ни одного неаполитанца дома. Все собрались на стадионе и на улицах города в ожидании праздника.

Праздник мог сорваться. В предыдущих двух турах "везувиани" не побеждали. В предыдущем домашнем дважды упустив преимущество в счете против безразличной "Дженоа". Теперь они встречались с безразличным "Кальяри", который, правда, мог играть за своих ультрас, не любящих "Наполи", и за своего владельца Томмазо Джулини, бывшего акционера и директора в "Интере".

Кое-какое сопротивление сарды оказали. Сорок минут держались без пропущенных мячей. Но неаполитанцы не прекращали давить. Владели мячом около 70-ти процентов времени, их второй гол вывел на результат 16:1 по ударам по воротам в матче. Сегодня они не позволяли себе расхлябанности двух предыдущих матчей. Даже без дисквалифицированного Антонио Конте.

Как раз "Кальяри" начал двумя угловыми. Но вскоре был заперт в своей штрафной. Распадори чуть-чуть не попал. Шерри отбил удар Гилмора в упор, а добивание полетело неточно. Шерри также отбивал удары Лукаку и Ррахмани. Удар Спинаццолы в упор, а добивание отбил защитник. Но в итоге Политано забросил с фланга, а МакТоминей забил в акробатическом прыжке.

Шотландец никогда до этого сезона не забивал более семи голов за сезон ни в одной лиге. Нынешний стал его 12-ым.

Второй тайм "Кальяри" начал активно, владением мячом. Но был быстро пойман на контратаке. Точнее, на длинном забросе. Лукаку получил его, протаранил двух защитников на пути из центра поля в штрафную и покатил мимо Шерри. Символично, что два гола в матче забили два безоговорочно лучших игрока команды в сезоне. И два новичка, пришедших летом 2024-го года.

На этом голе игра была закончена. Соперник уже не сопротивлялся, праздник на трибунах и в городе начался. Нерес мог забить третий, но Шерри спас.

Четвертое Скудетто "Наполи" и второе за три последних сезона. Пятое Скудетто Конте, и он стал единственным тренером в истории, выигравшим его с тремя разными командами. Антонио проделал феноменальную работу с командой, которая в предыдущем сезоне завершила лишь десятой. Возможно, он покидает клуб, но страницы его истории и истории города не покинет никогда.

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Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Интер" 0:2

Голы: Де Фрай 20, Корреа 51

"Комо": Рейна, Войвода, ван дер Бремпт (Йовине 81), Смольчич, Валле, Какере (Бютез 45+2), Да Кунья, Перроне (Энгельхардт 53), Стрефецца, Пас (Иконе 81), Дувикас (Кутроне 53)

"Интер": Зоммер, Биссек (Думфриз 60), Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Чалханоглу (Барелла 60), Асллани, Залевски (Топалович 80), Димарко (Ачерби 60), Тареми (Арнаутович 73), Корреа

Предупреждения: Стрефецца 46 - Чалханоглу 12, Залевски 44, Де Фрай 47

Главный арбитр: Давиде Масса

"Интер" отдал "Наполи" Скудетто в 37-ом туре, когда потерял победу над "Лацио" из-за пенальти на 90-ой минуте. Теперь он лишь надеялся на очередную потерю очков соперника вместе со своей победой. При этом в Комо отвлекали и мысли о финале Лиги Чемпионов и о возможном матче плей-офф против того же "Наполи". Из-за чего Симоне Индзаги применил ротацию.

Тем не менее, как раз ротационный состав "нерадзурри" справился четко. Даже без Думфриза, Ачерби, Бастони, Бареллы, Мхитаряна, Тюрама, Лаутаро Мартинеса в стартовом составе переиграв "Комо". Соперника потенциально опасного, забившего в 14-ти предыдущих матчах, не проигравшего в восьми предыдущих при шести победах. Но уже обеспечившего себе десятое место.

Подопечные Сеска Фабрегаса в феврале переиграли дома "Наполи". Но подавляющему большинству грандов в 2025-ом году проиграли, причем из-за собственной наивности. Не реализуя, позволяя голы на ровном месте, камбеки. Сегодня они уверенно переиграли "Интер" по ударам по воротам - 18:11. Но пропустили с углового в середине первого тайма, а в его конце остались вдесятером.

Удален был 42-летний Хосе Мануэль Рейна, игравший свой последний матч в карьере. Он выскочил из штрафной с целью отобрать мяч у Тареми, но попал в ногу сопернику. Грустное окончание карьеры знаменитого вратаря, но ведь карьера вышла замечательной, так что особо грустить нечего.

В обоих решающих турах Серии А в борьбе за Скудетто за последние 15 лет участвовал "Интер" Индзаги. Оба он проиграл. Таким образом, он теряет чемпионский титул. Разочаровывающий сезон в лиге для "нерадзурри". Они могли и должны были сделать гораздо больше.