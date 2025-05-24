Похоже на эпоху Марадоны, но не хватает одного штриха. Наполи - новый/старый чемпион Италии

Авторский блог Евгения Филипенко

Нынешнее чемпионство для "Наполи" стало вторым за последние три года (!) и всего четвертым в его богатой истории.

Если брать чуть более длинный период, то за последние 10 лет Команда еще трижды становилась вице-чемпионом (2016, 2018 и 2019 года) и в 2020 завоевала Кубок Италии.

Что напоминает этот удачный отрезок в истории клуба? Конечно же, так называемую "Эру Марадоны", которая пришлась на вторую половину 80-х годов прошлого века, когда команда дважды становилась чемпионом Италии (1987, 1990) и столько же вице-чемпионом (1988, 1989), а также выигрывала местный Кубок в 1987 и Суперкубок в 1990.

Чего не хватает в этой серии в сравнении с предыдущей? Правильно, победы на евроарене. Тогда, с Великим Диего Армандо Марадоной в составе, клуб стал обладателем Кубка УЕФА (1989). Сейчас же можно утверждать, что команда явно почувствовала силу и вкус побед во внутренних соревнованиях, чего пока не скажешь о еврокубках.

"Наполи" считается четвертым по популярности клубом Италии (примерно 8 % всех болельшиков в Италии и 5-6 млн человек за рубежом). Традиционные "враги" клуба: "Рома" ("Солнечное Дерби"), "Лацио", "Эллас Верона" и "Ювентус" (в последние десятилетия). Традиционные "друзья" клуба: "Дженоа", "Палермо" "Катания" (из местных) и "ПСЖ", "Селтик", "Эвертон" и "Боруссия" (Дортмунд) из европейских.

Кто же те герои, которые "ковали" нынешнее чемпионство?

По данным сайта Transfermarkt, общая стоимость игроков основного состава клуба 355,55 млн евро.

Главный тренер Антонио Конте чаще использует схему 4-3-3, при которой расстановка игроков на поле следующая.

Место в воротах занимает Алекс Мерет (беззаговорочно основной, 28 /приблизительная рыночная стоимость 12 млн евро).

Центр защиты : левый центральный – Алессандро Буонджорно (25лет/45 млн евро, игрок сборной Италии), на подмене Жоан Жезус (33 года/1,5 млн евро, бывший игрок сборной Бразилии); правый центральный – Амир Ррахмани (31 год/12 млн евро, сборная Албании), на подмене испанец Рафа Мартин (23 года/7 млн евро).

Справа в защите : капитан команды Джованни ди Лоренцо (31 год/15 млн евро), на подмене Паскуале Маццокки (29 лет/3 млн евро), оба (!) сборная Италии, оба чемпионы Европы 2020.

Слева в защите : Маттиас Оливера (27 лет/18 млн евро, сборная Уругвая), на подмене Леандро Спинаццола (32 года/3,5 млн евро, сборная Италии).

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Центр полузащиты : основным здесь является непроходимый Станислав Лоботка (30 лет/25 млн евро, сборная Словакии, игрок года в Словакии в 2023 и 2024 годах); на подмене могут сыграть, в первую очередь, Билли Гилмор (23 года/16 млн, сборная Шотландии, победитель Лиги Чемпионов 2021 в составе "Челси"), а также датчанин Филип Биллинг (28 лет/16 млн евро) и Луис Хаса (21 год/1 млн евро, молодежная сборная Италии).

Правый центральный полузащитник : Андре-Франк Замбо-Ангисса (29 лет/27 млн евро, сборная Камеруна)

Левый центральный полузащитник : Скотт Мактоминай (28 лет/40 млн евро, сборная Шотландии)

Вингеры : Маттео Политано (31 год/10 млн евро, сборная Италии, чаще играет слева), Давид Нерес (28 лет/30 млн евро, сборная Бразилии, чаще играет справа), Сирилл Нгонге (24 года/10 млн евро, сборная Бельгии).

Форварды : центральный - Ромелу Лукаку (32 года/22 млн, сборная Бельгии (лучший бомбардир в истории – 88 голов), лучший бомбпрдир клуба в сезоне – 13 мячей); оттянутый – Джакомо Распадори (25 лет/20 мле евро, сборная Италии, чемпион Европы 2020); на подмене – Джованни Симеоне (29 лет/8 млн евро, сборная Аргентины, сын известного игрока и тренера Диего Симеоне) и Ноа Окафор (24 года/15 млн евро, сборная Швейцарии).

Главный тренер : именитый Антонио Конте (55 лет), имеет массу достижений как игорок (и на клубном уровнеи на уровне сборных), оснвные же тренерские зслуги следующие: четырехкратный чемпион Италии (трижды с "Ювентусом" и однажды с "Интером"), чемпион Англии с "Челси". Также четырежды признавался Тренером Года в Италии и однажды в Англии.

Из самых болезненных кадровых потерь за последний год можно выделить ушедших зимой грузинского левого вингера Хвичи Кварацхелии (24 года/80 мл н евро, перешел за 70 млн евро в "ПСЖ", лучший футболист Грузии 2020 – 2023) и португальского защитника Марио Руя (33 года/0.8 млн евро) и ушедшего прошлым летом в аренду Виктора Осимхена (26 лет/70 млн евро, сборная Нигерии, футболист года в Африке-2023).

Не имея в своем составе ярких звезд вроде Диего Марадоны, Антонио Кареки, Алемао, Чиро Феррары, Фернандо де нАполи и Джанфранко Дзолы (которые были в достатке во время "Эры Марадоны"), сегодняшний "Наполи" силен отлаженной командной игрой и дисциплиной на поле (что нисколько не удивительно при руководстве Антонио Конте).

В день последнего матча "Наполи" с "Кальяри" весь город буквально стоял на ушах. Ажиотаж был такой, что желающих попасть на стадион было почти в 15 (!) раз больше, чем вмещает арена (согласно поданным заявкам). Несмотря на витавшее в воздухе меганапряжение вопрос для хозяев стоял так: "Где легче выиграть – сегодня дома с немотивированным "Кальяри", или в понедельник на нейтральном поле с супермотивированным "Интером"? (еще и на фоне усталости после сегодняшнего матча). Да-да, матч плей-офф за чемпионство вполне мог стать реальностью. Для этого все лишь нужно было, чтобы "Наполи" сегодня проиграл, а "Интер" в параллельном матче сыграл вничью с "Комо" (вполне реальны вариант развития событий). Ответ на вопрос "где" легче выиграть, думаю, был очевиден, да и порадовать местную публику, у которой уже все было готово к празднованию чемпионства было просто необходимо…

…И команда не обманула ожиданий своих тиффози. Уверенная победа 2:0, где оба гола забили лучшие игроки – Мактоминай в первом тайме и Лукаку во втором (фантастическое индивидуальное мастерство и техника владения мячом – гол Мастера из ничего, если не считать корявый пас голевым). Дальше "Наполи" поймал кураж и его было уже не остановить. Как результат - заслуженная победа и заслуженное Чемпионство!

Опустим все слухи вокруг возможного ухода Антонио Конте из-за его высоких требований к межсезонью – 200 млн евро на усиление состава и не только). "Наполи" - реальный и заслуженный чемпион и этим все сказано!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine