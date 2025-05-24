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Серия А. Наполи – Кальяри 2:0. Обзор матча
Кампанийцы удержали лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме хозяева нанесли 15 ударов, но открыли счет ближе к перерыву. На старте второй половины встречи "партенопейцы" удвоили счет и сбавили обороты в атаке.
Подопечные Конте набирают 82 балла и выигрывают скудетто. Гости финишировали 14-ми (36 очков).
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Серия А. 38 тур
Стадио Диего Армандо Марадона (Неаполь), 53 000 зрителей
Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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