  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Наполи – Кальяри 2:0. Обзор матча

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Наполи – Кальяри 2:0. Обзор матча

Италия
Обновлено

Кампанийцы удержали лидерство

Серия А. Наполи – Кальяри 2:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме хозяева нанесли 15 ударов, но открыли счет ближе к перерыву. На старте второй половины встречи "партенопейцы" удвоили счет и сбавили обороты в атаке.

Подопечные Конте набирают 82 балла и выигрывают скудетто. Гости финишировали 14-ми (36 очков).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 38 тур

Стадио Диего Армандо Марадона (Неаполь), 53 000 зрителей

Наполи – Кальяри 2:0

Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51

По теме
yellow-arrow
Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств
yellow-arrow
Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
yellow-arrow
Лишь 2 тренера выигрывали Серию А чаще, чем Конте
Наполи Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости