Лишь 2 тренера выигрывали Серию А чаще, чем Конте

55-летний специалист выиграл национальное первенство во главе "Наполи". Для него это уже пятое чемпионство Италии в тренерской карьере.

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Только Массимилиано Аллегри и Джованни Трапаттони побеждали в Серии А чаще – шесть и семь скудетто соответственно. Достижение Трапатонни установлено еще в 1989 году. Соперничество Аллегри и Конте охватывает период начиная с сезона 2010/11. Таким образом, за последние 15 кампаний Антонио и Массимилиано выиграли со своими клубами 11 чемпионатов.

Наставник "Наполи" догнал по количеству выигранных розыгрышей Серии А Марчелло Липпи и Фабио Капелло.