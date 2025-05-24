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Лишь 2 тренера выигрывали Серию А чаще, чем Конте

Италия
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Антонио может стать рекордсменом

Лишь 2 тренера выигрывали Серию А чаще, чем Конте

Getty Images / Global Images Ukraine

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55-летний специалист выиграл национальное первенство во главе "Наполи". Для него это уже пятое чемпионство Италии в тренерской карьере.

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Только Массимилиано Аллегри и Джованни Трапаттони побеждали в Серии А чаще – шесть и семь скудетто соответственно. Достижение Трапатонни установлено еще в 1989 году. Соперничество Аллегри и Конте охватывает период начиная с сезона 2010/11. Таким образом, за последние 15 кампаний Антонио и Массимилиано выиграли со своими клубами 11 чемпионатов.

Наставник "Наполи" догнал по количеству выигранных розыгрышей Серии А Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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