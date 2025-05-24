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Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
Тогда достижение было отменено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте, который выигрывал чемпионат Италии с "Ювентусом" и "Интером", привел к золоту "Наполи". Он стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами, но в истории Серии А уже происходило аналогичное событие.
Фабио Капелло после 4-х побед в турнире во главе "Милана" и триумфа "Ромы" в кампании 2000/01 завоевал два чемпионства вместе с "Ювентусом" на экваторе 2000-х. Впрочем, из-за скандала Кальчополи "старую синьору" лишили победы в сезонах 2004/05 и 2005/06. Технически Фабио удалось это сделать, но официально рекорд не признан.
Еще несколько тренеров, как и Конте до этой пятницы, выигрывали соревнования с двумя клубами. Среди них Массимилиано Аллегри и Джованни Трапаттони.
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