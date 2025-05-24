Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств

"Партенопейцы" вышли на 8-ю позицию в рейтинге клубов с наибольшим количеством судетто. По 7 раз турнир выигрывали "Про Верчелли", "Торино" и "Болонья", 9 чемпионств у "Дженоа".

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Топ-3 замыкает "Милан" (19), у "Интера" осталось 20-ть и в этом сезоне "змеи" завоевали 17-е серебро (второй показатель в истории соревнования). Уверенно в списке лидирует "Ювентус" (36).

Что касается "Аталанты", то "оробичи" получили уже четвертую бронзу за последние 6 лет. До этого у клуба совсем не было медалей.