Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств
Но кампанийцы уже опередили Рому
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Партенопейцы" вышли на 8-ю позицию в рейтинге клубов с наибольшим количеством судетто. По 7 раз турнир выигрывали "Про Верчелли", "Торино" и "Болонья", 9 чемпионств у "Дженоа".
Топ-3 замыкает "Милан" (19), у "Интера" осталось 20-ть и в этом сезоне "змеи" завоевали 17-е серебро (второй показатель в истории соревнования). Уверенно в списке лидирует "Ювентус" (36).
Что касается "Аталанты", то "оробичи" получили уже четвертую бронзу за последние 6 лет. До этого у клуба совсем не было медалей.
Популярное сейчас
- Серия А. Наполи - чемпион!
- Портнов перед убийством был в Украине, - СМИ
- Шахтер заплатит компенсацию Эюпспору за нового главного тренера
- СМИ: На Довбика сейчас есть единственный реальный претендент. И он из Турции
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения