  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств

Италия
Обновлено

Но кампанийцы уже опередили Рому

Наполи выиграл 4-е скудетто, но Про Верчелли, Торино и Болонья все еще впереди по количеству чемпионств

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Партенопейцы" вышли на 8-ю позицию в рейтинге клубов с наибольшим количеством судетто. По 7 раз турнир выигрывали "Про Верчелли", "Торино" и "Болонья", 9 чемпионств у "Дженоа".

Читайте такжеТри итальянских гранда нацелились на трансфер форварда Манчестер Юнайтед

Топ-3 замыкает "Милан" (19), у "Интера" осталось 20-ть и в этом сезоне "змеи" завоевали 17-е серебро (второй показатель в истории соревнования). Уверенно в списке лидирует "Ювентус" (36).

Что касается "Аталанты", то "оробичи" получили уже четвертую бронзу за последние 6 лет. До этого у клуба совсем не было медалей.

По теме
yellow-arrow
Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
yellow-arrow
Лишь 2 тренера выигрывали Серию А чаще, чем Конте
yellow-arrow
Серия А. Наполи – Кальяри 2:0. Обзор матча
Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости