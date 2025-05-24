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Конте привел к чемпионству команду, которая в прошлом сезоне финишировала 10-й. Подобное в его карьере уже не в первый раз
Тот случай, когда тренер действительно влияет на клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После долгожданного скудетто в сезоне 2022/23 "Наполи" занял лишь 10-е место в предыдущей кампании. Уже через год Антонио Конте вернул коллектив на вершину.
Итальянский специалист уже производил с клубами подобные перезагрузки. "Граф" возглавил "Ювентус" в мае 2011 года. На тот момент "старая синьора" уже 8 сезонов не могла завоевать чемпионство (два скудетто отменили из-за коррупционного скандала). Кампанию 2011/12 "бьянконери" завершили лишь седьмыми, но затем Антонио выиграл с клубом 3 Серии А подряд.
В АПЛ 2015/16 "Челси" финишировал 10-м, а через год вместе с Конте победил в турнире.
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