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Серия А. Комо – Интер 0:2. Обзор матча
Когда 3 очка за победу недостаточно…
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Змеи" открыли счет на экваторе первого тайма, а накануне перерыва остались в большинстве. На старте второй половины встречи ломбардийцы удвоили преимущество. Хозяева чаще пробивали по воротам (18-11), но мяч реже летел в створ (4-7).
Подопечные Фабрегаса финишировали 10-ми (49 очков). "Нерадзурри" получают серебро с отставанием на 1 балл от чемпиона.
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Серия А. 38 тур
Стадио Джузеппе Синигалья (Комо), 10 656 зрителей
Комо – Интер 0:2
Голы: Де Врей, 20, Корреа, 51
Удаление: Рейна, 45 (Комо)
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