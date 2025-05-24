Серия А. Комо – Интер 0:2. Обзор матча

"Змеи" открыли счет на экваторе первого тайма, а накануне перерыва остались в большинстве. На старте второй половины встречи ломбардийцы удвоили преимущество. Хозяева чаще пробивали по воротам (18-11), но мяч реже летел в створ (4-7).

Подопечные Фабрегаса финишировали 10-ми (49 очков). "Нерадзурри" получают серебро с отставанием на 1 балл от чемпиона.

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Серия А. 38 тур

Стадио Джузеппе Синигалья (Комо), 10 656 зрителей

Комо – Интер 0:2

Голы: Де Врей, 20, Корреа, 51

Удаление: Рейна, 45 (Комо)