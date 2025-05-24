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Самое трудное чемпионство. Конте поделился впечатлениями от триумфа Наполи

Италия

Где-то сам того не ожидал

Самое трудное чемпионство. Конте поделился впечатлениями от триумфа Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился эмоциями от добытого чемпионства Италии. Его удалось добыть в последнем туре Серии А, благодаря победе над "Кальяри" (2:0).

"Эти ребята были фантастические. Сегодня вечером было нелегко, потому что было чрезвычайное напряжение и ожидание. Это был замечательный успех, которого мои футболисты заслуживают, потому что многие из них снова принял вызов после двух лет. Выложились на полную до самого конца.

Это, безусловно, было самое тяжелое и самое захватывающее скудетто в моей карьере. Приехать в Неаполь и перестроить важный проект уже в первый год - это было действительно неожиданно и прекрасно. Выигрывать в Неаполе чрезвычайно сложно, и если эта команда снова смогла это сделать спустя два года, это означает, что мы имеем дело с людьми настоящей глубины.

Я и президент Де Лаурентис имеем прекрасные отношения, также и наши семьи. Говорят, что я победитель, но и он - победитель. Мы оба победители, и в этом году вместе мы завоевали потрясающее скудетто", - сказал Конте.

"Наполи" оформил преимущество над "Интером" в одно очко. В параллельном матче миланцы одолели "Комо" (2:0).

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
Наполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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