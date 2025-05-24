Ювентус хочет продать своего защитника

Тьягу Джало вернётся в "Ювентус" из "Порту".

Португальский универсальный защитник после окончания аренды вернется в Италию, но, по сообщениям инсайдера Николо Скиры, "бьянконери" не видят игрока в своем клубе, и сразу будут работать над его продажей.

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Контракт Джало со "Старой синьорой" истекает 30 июня 2026 года.Его цена, по данным сайта Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.