Скудетто Наполи: Cлабейший чемпион или шедевр социологии и психологии?

"Наполи" взял свое четвeртое Скудетто в истории, второе за три последних сезона. Антонио Конте взял свое пятое, свой шестой титул чемпиона как тренер, стал первым тренером в истории, взявшим Скудетто с тремя разными командами (разумеется, Скудетто Кальчополи Фабио Капелло не считаются). Правда, новый чемпион не был ярким, не был особо сильным. Но он точно запомнится.

Слабейший чемпион?

Можно заявить, что речь о худшем чемпионе Италии в 21-ом веке. Статистически речь о худшем чемпионе с 2004-го года, то есть после возвращения Серии А к 20-ти командам. Чемпионы-2010 и -2011 также набирали лишь 82 очка, но с гораздо лучшей разницей мячей - 41, а не 32. Да даже чемпион последнего сезона из 18-ти команд (2003/04) был лучше.

По разнице мячей "Наполи" - единолично худший чемпион с сезона 1999/2000, причем с большим отставанием почти от всех. По забитым мячам - единолично худший с 1998/99, также с большим отставанием. И ведь, напоминаю, до сезона 2004/05 в лиге играли всего 18 команд, то есть 34 тура. А по пропущенным он очень хорош (27), но большинство последних чемпионов были лучше.

Здесь, конечно, нужно смотреть на соперников, на то, как они позволили настолько не впечатляющему конкуренту добиться успеха. И главный обвиняемый здесь - "Интер". Он уже пятый сезон подряд считался сильнейшей командой Италии, сильнейшим составом, причем с большим отрывом. Но взял за эти пять сезонов лишь два Скудетто. За еще два борясь до последнего тура, но проиграв их.

В сезоне 2021/22 он позволил "Милану" камбек, выдал лишь одну победу в семи турах. Все же мог выйти на первое место, но в перенесенном матче позволил камбек "Болонье", в том числе гол на 81-ой минуте из-за грубейшей ошибки своего вратаря. В сезоне 2024/25 он выиграл лишь один матч из четырех в апреле, в мае позволил "Лацио" дважды отыграться, в том числе с 90-ой минуты с пенальти.

Непопадание вратаря Йонуца Раду по мячу в сезоне 2021/22 и непопадание форварда Марко Арнаутовича по мячу в метрах от ворот в сезоне 2024/25 в решающие моменты связаны одной нитью.

"Интер" шел виртуально на первом месте в матче против "Лацио" с 46-ой по 72-ую и с 79-ой по 89-ую минуты, но на 90-ой упустил его. В последнем туре он шел на первом месте с 21-ой по 42-ую минуты, но затем "Наполи" забил.

В целом в сезоне 2024/25 в лиге "Интер" потерял 12 очков из-за пропущенных после 80-ой минуты. В том числе два очка в матче против самого "Наполи" в Неаполе первого марта. Тогда он пропустил на 87-ой. К этому следует добавить и потерю 2:0 и лишь 2:2 в Парме. "Наполи" таких потерь не позволял, а из-за пропущенных после 80-ой минуты потерял шесть очков, в два раза меньше.

В связи с этим начали даже подвергать сомнению тренерские способности Симоне Индзаги, его умение принести результат в плотной борьбе, привить команде характер. В битве характеров он проиграл, в том числе сейчас Конте.

Разумеется, существенным фактором была игра "Интера" на трех фронтах. В апреле он просто упал с ног и бросал все силы на Лигу Чемпионов. А "Наполи" с декабря играл лишь в одном турнире. В целом последние пять чемпионов Италии вылетали хотя бы из одного турнира еще зимой, четыре из них - в декабре. Что оставляло им силы в лиге. "Интер" не вылетал до апреля и потому не выдержал.

Другие? "Аталанта" долго виделась претендентом на Скудетто, но лишь четыре победы в 14-ти турах выбили ее из борьбы. "Ювентус", "Рома", "Милан" постоянно страдали, увольняли тренеров. "Лацио", "Болонья" и "Фиорентина" изначально не тянули.

В день последнего тура на улицах Неаполя появлялись "иконы" с фотографией Педро, игрока "Лацио", автора обоих голов в ворота "Интера". С надписью "Святой Педро, защитник Неаполя". А на "Стадио Марадона" скандировали его имя, пели известную песню Раффаэллы Карры "Педро". Такое отношение еще лучше освещает важность провалов соперников в Скудетто "Наполи".

Больше, чем тренер

Тем не менее, Скудетто "Наполи" - и его огромная заслуга. Любая команда, которая сумела подняться с десятого места в предыдущем сезоне на первое в нынешнем, заслуживает множества комплиментов. Последним, кто совершал такой прыжок, был "Милан" в сезонах 1997/98 и 1998/99. А после этого наибольший к Скудетто - на семь мест - "Ювентус" в 2010/11 и 2011/12. "Ювентус" Конте.

Именно Антонио - главный герой этой победы. Поднять команду с дна кошмарного сезона 2023/24 с тремя тренерами, постоянными ссорами звезд с ними и с руководством клуба, возможно, было под силу лишь ему. Он уже проделывал подобное и с "Юве", и с "Челси", который также вытащил с десятого места на первое. Он - гениальный реаниматор. И уже легенда тренерского цеха Италии.

И сам Конте, и его верный помощник Габриэле Ориали постоянно повторяли, что нашли "Наполи" разваленным и потому ставили целью лишь вернуться в Еврокубки, желательно - в Лигу Чемпионов. "Мы с самого начала говорили в ясной и жесткой манере с игроками, пришедшими после провальной кампании. Мы принесли принципы, дисциплину, рабочую этику, и игроки приняли все", - слова Ориали.

"Опыт, который Конте принес в "Наполи" с его рабочей этикой и менталитетом победителя, делает его уникальным. Он - лучший, когда нужно выводить из сложных ситуаций, как та, в которую мы пришли. Он умеет создать собранную, объединенную, взаимодействующую группу. Он оказывает значительное влияние на команду. Если бы это было не так, все мы могли бы быть главными тренерами".

В итоге удалось создать рабочую атмосферу. Не в последнюю очередь - с помощью Ориали, работающего с Конте много лет в качестве громоотвода, медиатора, старшего брата игроков, доброго полицейского. Его вклад невозможно измерить, но невозможно и переоценить.

Особенно важен вклад такого человека, когда нужно иметь дело с Аурелио Де Лаурентисом. Даже взбалмошный президент в итоге вел себя спокойнее, чем обычно. А когда все же вспыхнул из-за слов Конте о плохой инфраструктуре клуба - пожар удалось быстро погасить, удалось помирить их.

Следует отметить и Джованни Манну. В дебютный сезон в карьере в качестве спортивного директора какой-либо взрослой команды он вел себя на удивление спокойно, взросло. Не прятался от критики, но и не вспыхивал от нее. Признавал ошибки.

Несмотря на трудности и ошибки

Ошибался Манна немало. Потому Конте не мог рассчитывать на гладкую работу. Летом ушел игрок стартового состава Петр Зелински, хотели уйти оба лидера команды - Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, а также капитан Джованни Ди Лоренцо. Двух последних Конте уговорил остаться с огромным трудом, и Хвичу все же потерял зимой, посреди сезона. Заявляя, что разочаровался в нем.

Замены же прибыли с большим опозданием. Ромелу Лукаку, которого Конте хочет видеть рядом с собой всегда, и это всем известно, был куплен лишь 29-го августа, Скотт МакТоминей и Билли Гилмор - 30-го. Бельгиец дебютировал в третьем туре, шотландцы - в четвертом. И эти трое пришли лишь после истерики Конте в интервью, обвинявшего клуб в непрофессиональном поведении.

В истерике пребывал Антонио и зимой, когда не взяли достойную замену Кварацхелии, успевшему набрать пять голов и три ассиста в лиге в сезоне.

Здесь можно заявить, что истерика - обычное состояние Конте, его тактика и стратегия, его алиби, его modus operandi. Что его жалобы - просто желание возвеличить свои достижения. Но ведь он прав, когда говорит, что инфраструктура клуба сильно отстает от северных грандов и не приспособлена к постоянной борьбе за достижения, что с "Наполи" и в Неаполе гораздо сложнее добиваться успеха.

"Мы достигли финишной прямой выжатыми до конца. Я сам изможден, я выжал из себя все и перешел границы своих способностей. Этот сезон - несомненно, сложнейший в моей тренерской карьере. Неаполь замечателен со своими страстью и энтузиазмом, но также очень много требует, очень много ожидает, часто - то, что выше реалистичных целей".

"Иногда люди должны просто подумать головой и сказать: "Эти парни и вправду выцарапывают силы с самого дна бочки и все еще борются". Это было бы умно и честно, а не заявления: "Но мы страдаем". Черт побери, а вы ожидали не страдать? Два года назад мы выиграли Скудетто легко. Тогда не было страданий. А в этот раз люди даже не хотят немного пострадать. Это уж слишком для меня".

"После начала с 0:0 с "Моденой" в Кубке Италии и 0:3 от "Вероны" в Серии А праздновать Скудетто - это просто невероятно. Честно, в "Наполи" победить очень тяжело. Если эти игроки сделали это дважды за три года - значит, они особенные, потому что этот клуб не играет систематически для победы с самого начала".

Диего Марадона в свое время говорил, что Скудетто с "Наполи" стоит десяти с северным грандом. Сколько же тогда стоит Скудетто с "Наполи", когда у тебя нет Марадоны, нет Осимхена, в решающей половине сезона нет Кварацхелии? Когда в решающие месяцы сезона ты вынужден ставить в центр обороны левого защитника, а на левый фланг атаки - опорника?

Когда девять твоих игроков отыграли в лиге более 2300 минут, а три из них - более 3000, при том, что у "Интера" лишь пять отыграли более 2300 и никто - более 3000?

Более того, Конте пришлось приспосабливаться и менять тактическую схему. Конте, который когда-то говорил, что откажется от игры с тремя центральными защитниками "только через мой труп". Здесь он отказался от нее еще в первых турах и надолго в пользу 4-3-3. Затем вернулся к ней, затем вновь отказался в пользу 4-4-2. Самый упрямый тактический фундаменталист был вынужден меняться.

В итоге все же мозаика сложилась. Игроки пришли и влились в команду. Лукаку и МакТоминей повели ее. Первый добыл в лиге 14 голов и 10 ассистов. Второй, никогда не забивавший ни в какой лиге более семи мячей за сезон, забил 12 плюс шесть ассистов и был официально признан лучшим игроком Серии А в сезоне. И ведь Конте заявлял: "Голы у него в крови". В Англии никто так не думал.

Конец августа 2024-го года уже вошел в историю как "Перекресток МакТоминея". "Наполи" уже договорился с Марко Брешианини, тот даже приехал на медосмотр. Но Манна вдруг резко заблокировал переход, поскольку узнал, что есть реальная возможность пригласить МакТоминея. Пригласили, и он стал лучшим в лиге и обожаемым в Неаполе. McFratm, братом, "МакТерминатором", "Королем Неаполя".

В целом удавалось находить ресурсы в неожиданных местах. Левый защитник Оливера в центре обороны, МакТоминей слева в атаке. Глухой запасной Распадори прорвался в состав и забил шесть мячей. Маттео Политано терпеть не мог играть латераля в "Интере" у Конте, но здесь заиграл. Андре-Франк Замбо Ангисса забил шесть мячей - больше, чем за всю предыдущую карьеру в лигах вместе взятую.

Оборона стала безоговорочно лучшей в лиге. Пропустив 27 мячей, на восемь меньше, чем "Интер". Позволив одержать семь побед со счетом 1:0. На плечах Ди Лоренцо, Буонджорно, Жуана Жезуса, Оливеры, Ррахмани, Спинаццолы и всегда недооцененного вратаря Мерета. Имена, правду говоря, отнюдь не яркие. Но очень надежные и боевитые.

В целом удалось совершить революцию в результатах без кадровой революции. В последнем туре сезона 2024/25 в стартовом составе вышли семь игроков, бравших Скудетто в сезоне 2022/23. Они вместе упали в сезоне 2023/24 и вместе вернулись на вершину сейчас. Значит, поработали над собой и тренерский штаб с руководством клуба поработали.

Скудетто "Наполи"-2025 - пример подъема после болезненного падения, пример тяжелой работы, настойчивости, организованности, жажды победы, веры в себя и в своего лидера. Пример роли тренера и его штаба как психологов, как реаниматоров, как организаторов. Пример скорее даже не футбола, а успеха правильных и продуманных социологических и психологических процессов в коллективе.

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