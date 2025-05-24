Представители топ-клубов и одного середняка. Серия А определила лучших игроков и тренера сезона

Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний шотландец помог команде получить чемпионский титул. К тому же, именно он забил победный гол в решающем матче против "Кальяри" (2:0).

Лучшим тренером ожидаемо стал Антонио Конте, который привел "Наполи" к чемпионству. Кроме этого, Серия А определила лучших игроков по каждой позиции.

Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25: