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Представители топ-клубов и одного середняка. Серия А определила лучших игроков и тренера сезона
Кто стал MVP розыгрыша 24/25?
Фото: Серія А
Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний шотландец помог команде получить чемпионский титул. К тому же, именно он забил победный гол в решающем матче против "Кальяри" (2:0).
Лучшим тренером ожидаемо стал Антонио Конте, который привел "Наполи" к чемпионству. Кроме этого, Серия А определила лучших игроков по каждой позиции.
Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25:
- Лучший игрок: Скотт Мактоминей ("Наполи")
- Лучший вратарь: Мили Свилар ("Рома")
- Лучший защитник: Алессандро Бастони ("Интер")
- Лучший полузащитник: Тиджани Рейндерс ("Милан")
- Лучший нападающий: Матео Ретеги ("Аталанта")
- Лучший молодой игрок (до 23 лет): Нико Пас ("Комо")
- Лучший тренер: Антонио Конте ("Наполи")
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Источник:Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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