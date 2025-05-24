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Представители топ-клубов и одного середняка. Серия А определила лучших игроков и тренера сезона

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Представители топ-клубов и одного середняка. Серия А определила лучших игроков и тренера сезона

Фото: Серія А

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Полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний шотландец помог команде получить чемпионский титул. К тому же, именно он забил победный гол в решающем матче против "Кальяри" (2:0).

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Лучшим тренером ожидаемо стал Антонио Конте, который привел "Наполи" к чемпионству. Кроме этого, Серия А определила лучших игроков по каждой позиции.

Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25:

  • Лучший игрок: Скотт Мактоминей ("Наполи")
  • Лучший вратарь: Мили Свилар ("Рома")
  • Лучший защитник: Алессандро Бастони ("Интер")
  • Лучший полузащитник: Тиджани Рейндерс ("Милан")
  • Лучший нападающий: Матео Ретеги ("Аталанта")
  • Лучший молодой игрок (до 23 лет): Нико Пас ("Комо")
  • Лучший тренер: Антонио Конте ("Наполи")
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Источник:
Серія А
Опубликовал: Виктор Иванчук
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